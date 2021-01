O PSD quer que a Direção-Geral da Saúde (DGS) inclua os dados sobre a vacinação contra a covid-19 no boletim diário.

Num requerimento, que deu entrada esta sexta-feira no Parlamento, o grupo parlamento do PSD propõe ao Governo que a DGS passe a disponibilizar, diariamente, o número de doses da vacina administradas e de cidadãos vacinados por escalão etário, exigindo assim transparência e mais informação aos cidadãos.

Os sociais-democratas lamentam que a Plataforma de Monitorização da Vacinação contra a covid-19 não inclua dados que permitam uma "análise mais fina" e querem ainda que seja também divulgado o número de pessoas que estão imunizadas por escalão etário e por grupo prioritário

"Mantém-se, até hoje, inalterada a plataforma, que constitui uma ferramenta estanque que atualiza semanalmente um número genérico de vacinas administradas, não permitindo qualquer análise mais fina nem cumprindo princípios de transparência", lê-se no requerimento, cujo primeiro subscritor é o líder do PSD, Rui Rio.

"Os cidadãos têm o cabal direito a toda a informação sobre o processo de vacinação em curso, na obrigatoriedade devida da transparência do exercício da decisão política, sempre valiosa", defendem, recordando outros projetos de resolução já apresentados pelo grupo parlamentar do PSD, que recomendam ao Governo a disponibilização de mais informação sobre a pandemia no país.

Além de pedirem informação sobre postos de vacinação ativos ou o número de vacinas distribuídas por fornecedor, o PSD solicita ainda que o Ministério da Saúde publique no site da DGS, de forma “atualizada e diária”, outros dados mais detalhados, nomeadamente a caracterização de novos casos e óbitos por idade, sexo e referência a eventuais comorbilidades, distribuição por região de saúde e área de residência, bem como número de doentes covid-19 internados em hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), identificando os hospitais e a disponibilidade efetiva de camas.

O requerimento é ainda assinado pelo líder parlamentar do PSD, Adão Silva, e os deputados Ricardo Baptista Leite, António Maló de Abreu, Clara Marques Mendes, Rui Cristina e Sandra Pereira.