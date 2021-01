Janeiro de 2021 ainda não terminou mas já se sabe que as estatísticas do primeiro mês do ano vão ser pintadas a negro. Não há registo de nada igual. Até esta quinta-feira já tinham morrido no país desde o início do ano mais de 17 mil pessoas. No ano passado em janeiro registaram-se 11 880 mortes. E os dados disponibilizados ao i pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que em 40 anos, o pior registo tinha sido em janeiro de 1999, com mais de 14 mil mortes. Nada se compara com o que se tem vivido no país. Nestes mesmos 40 anos, tinha havido 12 dias com mais de 500 mortes e apenas dois com mais de 600 óbitos, estes no verão de 1981 durante de uma onda de calor. Este mês desde dia 5 que morreram diariamente no país mais de 500 pessoas. A 8 de janeiro morreram pela primeira vez mais de 600 pessoas num dia e a partir daí todos os máximos foram ultrapassados. Esta quinta-feira havia registo na plataforma nacional de vigilância de mortalidade, onde são registados todos os certificados de óbito declarados no país, sete dias com mais de 700 mortes, uma linha que nunca tinha sido ultrapassada nas últimas quatro décadas para as quais existem registos de óbitos por dia. O dia com mais mortes foi 20 de janeiro, com 742 óbitos.

A pandemia e a vaga de frio são as explicações mais imediatas para a mortalidade sem precedentes que se verifica a cada dia no país mas as causas de morte não estão codificadas e não se sabe se há outros efeitos a contribuir para o aumento da letalidade. Ao longo do ano passado, a diminuição dos cuidados de saúde ou o receio de ir às urgências por causa da covid-19 foram algumas das razões apontadas. Num ano sem gripe e com menor incidência de outras infeções respiratórias – o Instituto Ricardo Jorge indica que a circulação de gripe tem sido esporádica – o número de mortes torna-se ainda mais esmagador quando noutros invernos estas são algumas das variáveis que fazem tradicionalmente o mês de janeiro o mais mortal a cada ano.

Ontem o país confrontou-se com um novo máximo de mortes atribuídas à covid-19 num único dia, com 303 óbitos registados na quarta-feira, dia em que morreram no país 703 pessoas. Não foi o dia em que morreram mais pessoas no país este mês mas foi o dia em que a covid-19 foi associada a mais vidas perdidas, numa altura em que as projeções são ainda de um agravamento de toda a situação epidemiológica e forte sobrecarga nos hospitais ao longo das próximas semanas. Com as 303 mortes atingidas esta quarta-feira, o número de mortes atribuídas à covid-19 desde os primeiros casos detetados em março de 2020 atingiu os 11 608 óbitos. Portugal tem sido desde a semana passada o país do mundo com mais mortes por milhão de habitantes. E as mortes de doentes com covid-19 em janeiro já ultrapassaram há muito qualquer outro mês da pandemia no país. No final de 2020 tinham morrido com covid-19 em Portugal 6972 pessoas, a maioria idosos. Agora, a quatro dias do fim de janeiro, somam-se mais 4636 mortes.