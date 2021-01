Morreu, esta quinta-feira, aos 96 anos, a atriz Cicely Tyson. A notícia foi confirmada pela agente da artista, que marcou o teatro, o cinema e a televisão.

"Agenciei a carreira da Miss Tyson durante mais de 40 anos, e cada ano era um privilégio e uma dádiva. A Cicely olhara para as suas memórias como uma árvore de Natal com ornamentos a representar a vida pessoal e profissional dela. Hoje ela colocou o último ornamento, a estrela no topo da árvore", disse Larry Thompson, numa declaração citada pela Variety.

De realçar que Tyson venceu um Tony pelo papel que interpretou em 'The Trip to Bountiful' e interpretou, no pequeno ecrã, o primeiro papel de uma mulher afro-americana na série 'East Side/West Side'.

Em 1974, a atriz venceu dois Emmy, prémio para o qual foi nomeada 16 vezes ao longo da sua carreira, pelo papel em 'The Autobiography of Miss Jane Pittman'. Em 1994 voltou a conquistar o galardão pela participação como atriz secundária na adaptação de 'Oldest Living Confederate Widow Tells All'.

A atriz recebeu também uma nomeação para os Óscares pelo drama de 1973 'Sounder' e um Óscar Honorário em 2018.

Recentemente participou na série 'How to Get Away With Murder'.

Recorde-se que Cicely Tyson recusou-se sempre a interpretar pessoas com dependências, prostitutas ou empregadas, uma vez que consideram que estes eram papéis que diminuíam as mulheres afro-americanas.