Pessoas que não prestam

Não é minha intenção dissertar sobre os critérios de vacinação definidos pela DGS. Para isso existem já médicos, enfermeiros e comentadores a mais nas televisões e nos jornais. Falam os que sabem e os que não sabem, e nós vamo-nos perdendo no meio de tanta opinião sem saber quais são fundamentadas ou não. Aquilo que me vai chegando é que, no meio de tantas especificidades e critérios de exceção, o sistema informático do SNS está perdido sem conseguir, em muitas situações, identificar os casos prioritários. Ou por estes não estarem bem lançados nas fichas clínicas ou porque o sistema está pura e simplesmente obsoleto. O que nos coloca mais uma vez no campo onde somos realmente bons: na bagunça, onde sobressaem os chicos-espertos.

E desengane-se quem acha que estes só existem na política. Os crápulas para quem as palavras ética e moral só existem no dicionário estão disseminados na nossa sociedade. Um pouco por toda a parte. Sempre prontos a furar qualquer sistema, ávidos pelo interesse próprio, e fazem um ar de sonsos e até de virgens ofendidas quando são reconhecidos, tendo sempre uma (aparentemente) boa explicação para dar. E como em qualquer situação de desespero, já se meteram em campo para a toma da vacina mesmo sem fazerem parte dos grupos prioritários, à espera de se safarem, sem pensar por um segundo que seja nos que mais precisam e que existem vidas que delas dependem. Nunca sabem de nada, não percebem, fingem achar tudo normal e põem aquele ar inocente como se a culpa não lhes assistisse.

Cá em Portugal vão-nos chegando histórias destas. Um autarca de Reguengos que se pôs ao fresco quando foi para assumir responsabilidades num surto no lar que presidia e que vitimou 18 utentes e infetou mais de 100 pessoas, mas que apareceu com sorriso a fazer lembrar a personagem da Disney Bafo de Onça quando foi fotografado depois de receber uma vacina que não deveria ser sua e a que (segundo os critérios) não teria direito. Mas também no INEM o seu presidente decidiu vacinar os que lhe são próximos, desde assessores jurídicos, administrativos e funcionárias da limpeza, mesmo não fazendo parte da lista de prioritários, contra todas as indicações das autoridades da saúde. A desculpa? Que receberam a mais e de outra forma estragavam-se. Pessoas que ocupam lugares de relevo em instituições públicas da nossa sociedade que parecem não ter um pingo de vergonha nem a mais pequena noção de civismo, de urbanidade ou de amor ao próximo.

Parece-me evidente que enquanto noutros países se foram construindo centros de vacinação e se foi preparando o processo, por cá fomos deixando andar. Esta desorganização e a falta de procedimentos abrem espaço para que este esgoto da sociedade venha à tona, com as falinhas mansas e os discursos delicodoces do costume. Nem o facto evidente de para muitos a vacina poder significar a diferença entre a morte ou mais um sopro de vida detém a falta de caráter e de humanismo. É estranho e, ao mesmo tempo, profundamente triste existir quem consiga vacinar a mulher, o tio, o primo e os amigos, deixando à morte pessoas que realmente necessitam, sem que lhes assome o mais pequeno peso na consciência. Os chicos-espertos, peritos no salve-se-quem-puder, estão como peixinhos na água. Estas pessoas não prestam. Não há outra forma de o dizer.