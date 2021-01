Eis a nova e verdadeira direita

Volvida quase uma semana após as eleições presidenciais, é mais que legítimo considerar que os resultados delas prefiguram uma alteração substancial no quadro político português.

Após décadas em que verdadeiramente não existia em Portugal um partido à direita, o Chega e André Ventura representam agora esse espaço político, que desde abril de 74 não se encontrava devidamente representado. Sempre houve portugueses de direita no nosso país. Mas nunca existiu verdadeiramente um partido que como tal se afirmasse sem rodeios.

De resto – e aqui não estamos em matéria de opinião, mas antes de facto –, aquilo que o 25 de Abril trouxe consigo a esta área política foi uma clara ingerência na possibilidade de partidos como o Partido do Progresso (de longe com mais pessoas verdadeiramente de direita), o Partido Liberal (de Almeida Araújo) e o Partido da Democracia Cristã, de Sanches Osório, poderem existir (tendo sido ilegalizado o primeiro, não viabilizado o segundo e o terceiro suspenso durante o PREC para não mais se conseguir reerguer).

Daí para diante, aquilo a que durante 50 anos se chamou direita passava pelo PSD e CDS que, pese embora não o fossem em clareza ideológica, reuniam nos seus quadros pessoas que dela faziam parte.

Traduzindo, aquilo que o regime apenas permitiu surgir foi, para lá dos partidos de esquerda, dois outros partidos que se estendessem apenas do centro político de Freitas do Amaral para uma esquerda mais chique mas, ainda assim, esquerda. A direita da esquerda, se quisermos.

Tanto assim é que essa circunstância sempre se verificou mais no PSD que, sendo um saco de gatos, os nomes de direita que lá pontificavam não o faziam por convicção, mas porque era o espaço que mais garantias dava de presença política, facto inflacionado pelas maiorias de Cavaco Silva.

De resto surgiu até nessa altura a velha máxima de que os quadros do PSD estavam sempre à direita da sua direção e os militantes, por sua vez, à direita dos seus quadros.

Daqui resultou uma doce ilusão cinquentenária de que havia direita em Portugal, assente num equilíbrio custoso e amputado em que PSD e CDS sempre foram conseguindo sobreviver. Porém, com a chegada da geringonça e o esticar da corda à extrema-esquerda, todo este equilíbrio ilusório tremeu e, com o surgimento do Chega, desabou.

Aqui chegado, fazendo a ponte com os resultados presidenciais de André Ventura e com as sondagens, todas elas, que dão já ao Chega, no próximo sufrágio legislativo, a eleição de um grupo parlamentar composto por cerca de 20 deputados, foi como se o céu caísse sobre a cabeça de toda a esquerda e deixasse PSD e CDS completamente esventrados da sua cinquentenária ilusão.

Ao PSD é naturalmente mais fácil resistir e manter um certo eleitorado fiel. O CDS tem lida a sua certidão de óbito. Tanto assim é que basta olhar para os erráticos comportamentos de Rui Rio e, em particular, de Francisco Rodrigues dos Santos.

Ambos sabem que a direita só governará em Portugal com o Chega. Sozinho ou acompanhado. E no que diz respeito ao CDS é até muito provável que nem chegue já a vir a fazer parte desta equação.

É por isso que depois destas eleições se tornou já manifestamente incompreensível que ambos os partidos continuem a querer arredar o Chega da esfera do poder, já para não falar no ridículo que é ver o CDS, numa quarta-feira de manhã, dizer que não põe de parte coligações pós-eleitorais com o Chega em legislativas e, na mesma quarta-feira à tarde, firmar um acordo com o PSD excluindo o Chega de coligações autárquicas.

É surreal. E, sobretudo para o CDS, indiferente, porque já nada passará por si. Portugal tem hoje uma nova direita. A verdadeira direita. O Chega e André Ventura vieram para ficar e alcançarão a governação de Portugal.

Escreve à sexta-feira