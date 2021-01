Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, não se demite e vai convocar um Conselho Nacional.

Segundo a agência Lusa, Chicão, como é conhecido, transmitiu à comissão política nacional que vai convocar um Conselho Nacional, refletir sobre a realização do congresso extraordinário, mas que só sairá quando entender, segundo fontes presentes na reunião, que ocorreu esta quinta-feira à noite.

De acordo com as mesmas fontes, citadas pela agência noticiosa, a maior parte dos dirigentes defendeu a convocação de um Conselho Nacional, após reconhecerem que a situação do CDS “é difícil”, nomeadamente depois da demissão do vice-presidente Filipe Lobo d'Ávila e dos vogais da comissão executiva Raul Almeida e Isabel Menéres Campos.

Numa carta enviada à Lusa, a direção do partido confirmou que esteve “reunida a comissão política nacional” e que “o presidente do partido decidiu solicitar a convocação de um Conselho Nacional".

Segundo os dirigentes presentes na reunião, o líder do CDS apontou dois caminhos possíveis: ou “está na hora de partir" e o Conselho Nacional terá como objetivo convocar um congresso antecipado e eleições para a liderança, ou aproveita-se o encontro para dar mais força à atual direção.