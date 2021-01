O mote eram os 80 anos da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), que começaram a ser assinalados em dezembro, mas a conversa foi pelos números e pelos problemas por resolver, da matemática ao ensino e, incontornavelmente, ao momento em que a ciência está debaixo dos holofotes na modelação da pandemia. João Araújo, matemático, professor na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, presidente da SPM desde o ano passado, fala com entusiasmo de uma paixão que às vezes só precisa de um empurrãozinho. E de método no ensino, defende, com exemplos práticos do que pode ajudar a dar “músculo” ao cérebro dos mais novos. Ser pai de seis filhos ajudou-o também a ver a aprendizagem por outro prisma. Considera trágico o recuo de Portugal na última edição do estudo internacional Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) – feito em 2019 e cujos resultados conhecidos no final do ano passado revelaram uma queda de 16 pontos no desempenho dos alunos do 4º ano. Mas a preocupação com o panorama da educação vai além disso. Entre os projetos em andamento na SPM está a criação de uma bolsa de matemáticos voluntários para apoiar alunos que estão sem professor nas escolas portuguesas e João Araújo diz que essa é uma das previsões mais negras que o país enfrenta: chegados a janeiro há alunos sem aulas por não terem professor, as substituições já são difíceis e nos próximos anos vão reformar-se milhares de docentes. Contra o fim dos exames nacionais no 4º e 6º ano, a SPM tem também em marcha um projeto de avaliação externa dos resultados dos alunos das escolas com a realização de exames iguais em todo o país – neste ano de estreia, por causa da pandemia, serão em formato digital para as escolas que queiram participar. E indo à pandemia, apesar de esta entrevista ter acontecido ainda na iminência da decisão sobre o fecho das escolas, defende que a solução para o dilema atual é o ensino à distância, que pode ser eficaz. Mas para isso não pode limitar-se a repetir o modelo da sala de aula.

Na história da SPM recordam o tempo em que os matemáticos foram perseguidos pelo regime. Como foi esse início em 1940?

A matemática não tem política, não tem partido. Há como sempre houve grandes matemáticos de centro, de esquerda, de direita. Nos anos 40 e 50 havia muitos intelectuais contra o regime, entre eles matemáticos, muitos deles acabaram por se exilar no Brasil, onde tiveram um papel importante. Havia matemáticos ativamente contra o regime na clandestinidade, outros com o regime, mas estas pessoas todas, apesar das suas divergências, colaboraram. A primeira direção da SPM tinha pessoas muito ligadas, se não mesmo membros, do Partido Comunista, como pessoas ligadas à situação. Foi um início tão marcado por esse ambiente que a sociedade foi fundada há 80 anos em 1940 mas só foi legalizada em 1977. Até aí nunca foi possível.

Eram perigosos revolucionários.

Pelo menos suspeitos.

E fez-se boa matemática ao longo destes 80 anos?

Muito boa. Mas penso que não há dúvidas de que a melhor matemática portuguesa está a ser feita nesta altura. É a partir dos anos 80 que os alunos começam a ser orientados para os melhores departamentos de matemática do mundo e depois trazem novas ideias, a matemática no mundo real, a competição. Durante muito tempo havia aquela ideia de um escritor que diz “ah eu sou maior do mundo”. E as pessoas perguntavam: “E publicaste o quê?”. E a resposta era “estou num patamar acima das publicações”. Um “certo orgulhosamente sós” que existia em muitas áreas da vida em Portugal e também na ciência: as pessoas não estavam no campeonato de publicar nas melhores revistas. Há 20 ou 30 anos era muito normal ouvir-se alguém apresentar um currículo em que tinha centenas de publicações em opúsculos, capítulos, hoje seria impensável medir-se assim o currículo.