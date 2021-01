São onze e meia da manhã e o cemitério de Vila Chã já fez uma inumação. As portas estão fechadas e é proibida a entrada ao público, a não ser quando há um funeral. Mesmo nessas ocasiões, o acesso é restrito. Os que estão presentes na cerimónia não têm a oportunidade de se dirigir a mais nenhuma campa. Com o novo confinamento tornou-se impossível realizar o luto junto dos falecidos. As floristas estão fechadas e os marmoristas, nem vê-los. No passado dia 27 morreram 678 pessoas; no mesmo dia de 2020, 412. No dia anterior morreram 708; em 2020 foram 374. Se os números contam quase o dobro dos óbitos relativamente ao ano passado, o movimento nos cemitérios não o mostra.

Na funerária desde sempre Alexandre Pires é agente funerário há seis anos. Apesar de ser jovem, começou cedo a interagir com aquilo que fica longe dos olhos da maioria. “O meu pai é proprietário de uma funerária desde que me lembro”, relata Alexandre. Apesar de ter estudado Engenharia e Biotecnologia, nunca chegou a exercer. A prioridade foi sempre continuar o negócio da família. Desde os 19 anos que prepara os cadáveres para que as famílias possam, pela última vez, ver os seus entes queridos de uma maneira digna. “É importante tratar dos corpos porque preferimos que a família veja a pessoa com a melhor aparência possível para o momento”, explica o agente funerário. Desde março que essa função ficou suspensa. Devido à pandemia de covid-19, esse passo foi posto de lado e substituído pelo peculiar gesto de embrulhar caixões em película aderente.