As filas nos hospitais não terminam à porta. Nas traseiras, em silêncio, longe de todos os olhares, outras filas vão-se formando, feitas por aqueles que aguardam para seguir viagem rumo à última morada. Os mortos não protestam. E aguardam pacientemente a sua vez nas arcas frigoríficas esgotadas dos hospitais e das funerárias. Há agências funerárias suficientes? Há. E carros funerários? Há. E meios humanos para fazer tudo isto funcionar? Também há. O que não há, neste momento, é cemitérios e crematórios disponíveis suficientes para dar resposta à mortalidade recorde registada em janeiro de 2021, desde que começou a terceira vaga da pandemia.

“Sabe o que isto me recorda? Aquelas imagens do ano passado na Lombardia, em Itália, com mortos amontoados e filas de caixões. Estou exausto. Estamos todos exaustos... física e psicologicamente”, confessa ao i Artur Palma, proprietário da funerária Velhinho, na Amadora, uma das zonas mais congestionadas do país no pós-vida.