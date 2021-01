Os políticos que não têm vergonha na cara e no corpo

Ontem, os responsáveis pela vacinação em Portugal voltaram a reafirmar que nas exceções que passam à frente dos grupos de risco estão mil pessoas! Mil pessoas, é mesmo esse o número.

Uma vergonha, escrevíamos na capa de quarta-feira e, pelos vistos, há quem não a tenha na cara. A história começou na segunda-feira com uma notícia do Diário de Notícias que dava conta dos políticos e afins que teriam prioridade na vacinação contra a covid, segundo um despacho do primeiro-ministro a que o jornal teve acesso – e não consta que o diário esteja mal informado no que diz respeito a São Bento. Acontece que a informação que passou para fora ia desde assessores de António Costa até funcionários da Assembleia da República. Ontem, os responsáveis pela vacinação em Portugal voltaram a reafirmar que nas exceções que passam à frente dos grupos de risco estão mil pessoas! Mil pessoas, é mesmo esse o número. A pouca-vergonha é tanta que a nova polícia de costumes do PS, Ana Catarina Mendes, já veio acusar os deputados que se recusam a ser vacinados – e não estamos a falar de homens que pela sua idade e historial clínico tenham todo o direito a sê-lo, como é o caso de Ferro Rodrigues – de demagogia barata.

