“Apesar de nas últimas duas semanas o treinador ter acumulado 7 testes negativos, exames complementares de diagnóstico efetuados durante o dia de ontem no Hospital da Luz”, indicam que Jorge Jesus está infetado com o novo coronavírus, lê-se no comunicado divulgado no site oficial do Benfica.

De seguida, “procedeu-se à realização imediata de um primeiro teste rápido – que deu igualmente negativo –, e de um PCR cujo resultado positivo foi conhecido já durante a madrugada”, anunciou o clube da luz.

Jorge Jesus é “um caso atípico, de índole rara”, porém há “evidência de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas”, explicou.

Assim sendo, o treinador das águias ficará em isolamento nos próximos dias “com o corpo clínico do Benfica a acompanhar o seu estado de saúde, que se encontra estável”.

Por fim na nota, o clube encarnado desejou “rápidas melhoras ao seu treinador e apela a que a sua privacidade seja respeitada”.

Pode ler aqui o comunicado na íntegra