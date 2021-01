Tinha um ar estranho, de ave pernalta, o nariz adunco parecendo um bico. Era um cavalheiro, homem de poucas palavras, respeitador de adversários e, sobretudo, respeitador do futebol como lugar bom para viver. De certa forma, fisicamente era parecido com outro dos nomes do futebol que os últimos meses levaram para a terra do nunca mais: Jack Charlton.

Como jogador, o seu clube foi o Chelsea (1956/1965), jogando a médio-centro, um bocado trapalhão mas suficientemente agressivo para entrar de caras no futebol do kick-and-rush que sobrevivia sobre the glorious mud do estilo de jogo do seu tempo. Duzentos e setenta e nove encontros com a camisola azul dos rapazes de Stamford Bridge terminaram com uma época representando o Queens Park Rangers. Era o fim e ele sabia-o. Participou em dez partidas e reformou-se. Viria a ser treinador, mas não de imediato. Precisava de tempo para perceber se era isso mesmo que queria.

John Mortimore é um daqueles nomes que não se podem apagar da história do Benfica e do futebol português. Agora que, aos 86 anos, a macabra velha da gadanha o levou, haverá aqueles que se recordam dos 1-7 de Alvalade, talvez a tarde mais negra da sua vida. Só que Mortimore, o plácido Mortimore, o fleumático Mortimore saiu desse dérbi com uma espécie de certeza de dever cumprido e convencido de que era algo que jamais viria a acontecer. Nesse campeonato de 1986/87, o Benfica não voltaria a perder. Aliás, foi campeão com apenas uma derrota. Essa mesmo. A mais dolorosa de todas. Enquanto os adeptos desesperavam, choravam, se arrepiavam até aos confins da alma e arrancavam cabelos às molhadas, Mortimore digeriu o fracasso e fez dele o trampolim para o êxito.

Invicto mas...

John Mortimore chegou ao Benfica em 1976, vindo de uma experiência exótica mas pouco entusiasmante no Ethnikos do Pireu e de uma passagem sem brilho pelo Portsmouth. Substituiu Mário Wilson que, por sua vez, substituíra Milorad Pavic, que por sua vez tomara o lugar de Fernando Cabrita, por seu lado sucessor de Jimmy Hagan. É precisamente aqui que bate o ponto – Jimmy Hagan. Com Hagan, e um plantel tão formidando que ia de Eusébio e Simões a Artur Jorge, Nené, Jordão, Humberto Coelho, Jaime Graça e tudo e tudo, o Benfica tinha sido tricampeão nacional e regressara a uma meia-final da Taça dos Campeões. Eram muitos os que defendiam a teoria de que um outro treinador inglês era a solução para que esse círculo virtuoso se repetisse. Borges Coutinho, o presidente, foi buscar John Mortimore, nascido no dia 23 de setembro de 1934 em Farnborough, no Hampshire.

Mortimore, o tipo narigudo que nunca sorria, chegou e ganhou. Foi campeão logo na primeira época. Com nove pontos de avanço sobre o segundo, o Sporting, com o qual perdeu em Alvalade logo na primeira jornada, por 0-3. Aliás, as coisas começaram de forma desagradável para o técnico britânico – a seguir empatou em casa com o Braga (2-2), no Estoril (1-1) e, depois de vencer a Académica na Luz (1-0), nova derrota, agora em Setúbal (1-2).

Eliminação aos pés do Sporting (0-3) nos 1/16 avos da Taça de Portugal, e outra logo na eliminatória inicial da Taça dos Campeões, frente ao Dínamo de Dresden, da República Democrática Alemã (0-2 e 0-0), não contribuíram para que John fosse visto como uma estrela capaz de iluminar a Luz.

Na época seguinte perdeu o título para o FC Porto, mas cometeu a proeza de terminar o campeonato invicto – a diferença de golos foi vantajosa para os nortenhos. Foi e regressou. Em 1985, para ganhar mais um campeonato. Ainda passou fugazmente pelo Belenenses. Das vezes que me cruzei com ele, nunca fiquei com a certeza de que a profissão de treinador o completava. Muito provavelmente, não. Mas, agora, não sei como perguntar-lhe.