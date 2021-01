Para a CIP “este não é o momento para reduzir a intervenção do Estado” nos apoios à economia, como a execução orçamental parece sugerir, tendo em conta que a despesa realizada em 2020 ficou abaixo do previsto. Esta é a reação dos patrões um dia depois da divulgação dos dados avançados pela Direção-Geral do Estado (DGO) que aponta para um défice das administrações públicas em contabilidade pública, no ano de 2020, situou-se nos 10320 milhões de euros.

Trata-se de um agravamento de 9704 milhões de euros face a 2019, o que é explicado pelo gabinete de João Leão, pela pandemia provocada pela covid-19, o que provocou uma redução da receita (-5,6%) e um acréscimo da despesa (+5,3%). “Por um lado, os impactos adversos na economia provocados pela crise sanitária traduziram-se numa redução acentuada da receita fiscal e contributiva; e por outro verificou-se um acréscimo na despesa motivado pelas medidas extraordinárias de apoio a famílias e empresas”, refere, em comunicado.

A confederação presidida por António Saraiva afirma que os dados da execução orçamental revelam que a “despesa abaixo do previsto mostra que os apoios podiam ter contribuído mais para limitar os efeitos da crise”. E acrescenta que os dados da DGO “confirmam que o esforço de manutenção de emprego feito pelas empresas foi muito além do esperado, contribuindo para o melhor comportamento da receita fiscal e contributiva, bastante superior ao previsto”, mas também indicam que “o melhor desempenho foi também alcançado através da realização de despesa pública abaixo do previsto --- e autorizado pela Assembleia da República ---, o que, paradoxalmente, acontece num momento de extrema vulnerabilidade e necessidade”.

Para a confederação, “este não é um momento para reduzir a intervenção do Estado, como a execução da despesa sugere estar a acontecer”, acrescentando que “à semelhança do que está a acontecer noutros países europeus, o Governo não pode hesitar em investir na recuperação económica e no apoio às empresas”, defendendo “condições de concorrência idênticas às das empresas de outros países” para que “esse fosso” não aumente.

A CIP sublinha que as consequências da nova vaga da pandemia de covid-19 “vão perdurar muito além do momento presente” e por isso reafirma a necessidade “de um maior esforço público” e da massificação da testagem rápida para identificação e isolamento dos casos positivos. E garante que “os custos económicos e sociais desta paragem têm de ser evitados de forma inteligente”, realça a confederação, sublinhando que “não há tempo a perder”.