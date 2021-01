As novas medidas estão a ser anunciadas pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Em direto: Conferência de imprensa do Conselho de Ministros https://t.co/jxVHt9gw30 — República Portuguesa (@govpt) January 28, 2021

A suspensão das atividades letivas nos estabelecimentos escolares continua até dia 5 de fevereiro, iniciando-se no dia 8 as aulas à distância. Uma situação sobre a qual ainda existem, segundo o ministro da educação, “constrangimentos relativamente aos computadores. A logística tem problemas".

Os apoios para os alunos com necessidades educativas especiais vão manter-se, assim como as refeições providenciadas nas escolas. A rede de escolas continuará disponível para os trabalhadores de serviços essenciais.

Sobre o reforço de profissionais no SNS, Mariana Vieira da Silva, garantiu que este está previsto no novo decreto, que estabelece a possibilidade de contratar médicos sem a especialidade completa e enfermeiros e médicos aposentados, para “reforçar a capacidade de resposta do SNS".

As viagens ao estrangeiro estão também limitadas, como o Ministério da Administração Interna já tinha confirmado, os cidadãos nacionais vão estar impedidos de sair do país. "É nossa responsabilidade cumprir as medidas para evitar o aumento de casos. É reposto o controlo de fronteiras, mas com exceções", disse.

"Não estamos em condições de aliviar qualquer medida”, acrescentou, sublinhando que “o número de mortes implicam uma ação de todos para controlar a pandemia”, acrescentou a ministra.