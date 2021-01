O dirigente do SNPVAC revelou que o tribunal do trabalho da Maia decidiu favoravelmente em relação à providência cautelar apresentada por nove trabalhadores, após um processo de despedimento coletivo na Ryanair em dezembro, na base do Porto, que abrangeu 23 trabalhadores.

“Esta decisão foi uma primeira vitória num processo que se prevê moroso, mas é, indubitavelmente, o corolário da determinação inexpugnável dos tripulantes que, há muito, juntamente com o SNPVAC, lutam para que a Ryanair cumpra a lei portuguesa”, disse Ricardo Penarroias à Lusa.

O tribunal declarou ilícito o despedimento coletivo de nove tripulantes da Ryanair e obrigou a companhia aérea a reintegrá-los até haver uma decisão final. Os tripulantes invocaram a violação da fase de negociações prevista no Código do Trabalho, alegando que a Ryanair “não pagou corretamente os montantes devidos a título de compensação pelo despedimento”.

Além disso, a comunicação da Ryanair relativa à decisão final de despedimento não continha o resultado da aplicação dos critérios de seleção dos trabalhadores a despedir.

Os tripulantes despedidos alegaram que não era compreensível como foi alcançada a decisão do seu despedimento e qual o motivo concreto.