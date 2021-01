A informação sobre o plano de vacinação contra a covid-19, que consta no site da DGS , prevê que os cidadãos sejam contactados pelos serviços de saúde, mas deixa a ressalva de no caso de quem não é seguido no Serviço Nacional de Saúde (SNS) ) e os profissionais de saúde "em prática isolada e que não estejam inscritos numa ordem profissional" devem inscrever-se num formulário próprio, disponível no site.

Sublinhe-se que o grupo de trabalho do plano de vacinação contra a covid-19 fez uma atualização do plano de vacinação, esta quinta-feira, assim como apresentou o balanço do primeiro mês de vacinação.

Segundo o coordenador da task force do plano de vacinação, Francisco Ramos, na sexta-feira 74 mil pessoas vão estar vacinadas contra o coronavírus, dos quais 57 mil são profissionais de saúde do SNS.

Em relação às mudanças no plano, a principal é relativa às pessoas com mais de 80 anos, que vão passar a estar incluídas na primeira fase, ao contrário do que acontecia até agora.

Esta é "provavelmente a mais importante" alteração ao plano de vacinação do país, uma decisão que é justificada pelo aumento da incidência da doença.

"Aquilo que fica integrado no plano é manter o grupo dos 50 aos 79 anos com as comorbilidades, mas incluir também todas as pessoas com mais de 80 anos, independentemente de qualquer comorbilidade ou patologia que tenham", esclareceu o responsável.

O objetivo é vacinar mais de 80% das pessoas com mais de 80 anos, estando previsto que 810 mil pessoas tenham a vacinação contra a covid-19 completa nesse mês.