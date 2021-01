O indicador de confiança dos consumidores registou um aumento este mês. No entanto, do lado contrário, o indicador de clima económico caiu. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em janeiro, o indicador de confiança dos consumidores aumentou de forma menos pronunciada que no mês anterior, contrariando a diminuição observada em novembro", revela o gabinete de estatística.

Este crescimento é justificado pelo “contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país e da realização de compras importantes”. O gabinete de estatística acrescenta ainda que “as perspetivas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar apresentaram um contributo nulo para a evolução do indicador, enquanto as opiniões relativas à evolução passada da situação financeira do agregado familiar registaram um contributo negativo”.

Já o clima económico, “diminuiu em janeiro, contrariando o aumento observado em dezembro e interrompendo o perfil de recuperação observado entre maio e outubro”.

Segundo os dados do INE, a indústria transformadora e o comércio foram os setores que registaram as maiores quebras de confiança dos consumidores. Do lado contrário, a construção e obras públicas e dos serviços viram o indicador aumentar.