A Alemanha vai impedir a entrada no país de viajantes provenientes de Portugal, anunciou esta quinta-feira o ministro do Interior, Horst Seehofer. Além de Portugal, também constam na lista o Reino Unido, a África do Sul e o Brasil.

"Neste momento, estamos na fase de coordenação entre os ministérios para proibirmos a entrada de [pessoas provenientes] destes países. Quero dizer, de regiões onde se apresentam as mutações [do SARS-CoV-2]", disse o ministro. Apesar dos países visados serem, por enquanto, apenas aqueles afetados pela nova variante do coronavírus, a lista poderá vir a ser alargada nas próximas semanas. Segundo Seehofer, ainda falta decidir "quais vão ser as exceções que vão ser aplicadas". Recorde-se que, no domingo, entraram em vigor as restrições para entrar na Alemanha: todos os viajantes provenientes de países considerados de "alta incidência", no qual já se incluía Portugal, têm de apresentar dois testes negativos à covid-19.