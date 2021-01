O feitiço da solidão

Há pouco mais de um ano, o mundo ainda não estava fechado como uma ostra defendendo a sua pérola, e a palavra liberdade tinha um som mágico de cristais de gelo que se partem. Há pouco mais de um ano, eu estava no Cáucaso, calcorreando os caminhos que medeiam entre Erevan e Tbilissi no comboio noturno que rodeia a Ossétia do Sul, porque a Ossétia, essa, já estava fechada, como continua fechada há muito tempo. Há pouco menos de um ano recebemos a notícia de que nos iriam encerrar nos espaços mais curtos que encontrassem, ligeiramente mais pequenos do que campos de concentração e com direito a idas aos supermercados.

