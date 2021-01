O Governo admitiu esta semana pedir ajuda internacional. Os hospitais estão no limite?

O que dissemos sempre foi que era preciso planeamento, atempado. Perceber que recursos estavam disponíveis para responder à pandemia, no setor público, privado, no setor social, no setor militar. Até poderia haver a decisão política de só utilizar o SNS mas esse planeamento devia acompanhar as decisões. Se temos mil infetados por dia e sabemos que 10% precisam de internamento, e existe uma demora média de internamento de 10 dias, ao fim de dez dias temos mil internados. Se tivermos 10 mil casos dias, estamos a falar de 10 mil internados ao fim de dez dias. A decisão de confinar ou endurecer as medidas de mitigação da pandemia depende só da capacidade do sistema. Os hospitais em setembro entregaram os seus planos de contingência. Qual foi a capacidade indicada pelos hospitais? Esses valores foram tidos em conta para confinar? A determinada altura parece que as pessoas se esqueceram disso e deixaram andar.

Fala do relaxamento das medidas no Natal?

Mesmo antes do Natal, em algumas regiões do país já se tinham ultrapassado os planos de contingência feitos em setembro. Foi o caso de Penafiel. Todo esse planeamento que foi feito em setembro é que devia informar a decisão de confinar ou não. E a partir do momento em que não se endurecem mais as medidas porque se sabe que isso penaliza a sociedade, a economia, o emprego, sabe-se que os hospitais vão ter de dar mais. E portanto em vez de terem 100 camas têm de ter 300. Podemos depois arranjar estruturas de retaguarda e temos mais folga para ter mais infeções por dia. Não vimos nada disto ser planeado de forma estruturada. Não saiu do papel. Perguntou-se há dias à senhora ministra se alguma vez se previu este cenário. A resposta é que não. O cenário de rutura numa situação destas tem de estar sempre em cima da mesa, com o planeamento dos diferentes recursos que podem ser ativados e em que moldes, fosse setor privado, social, militar. Chegamos a um determinado nível de esforço e ativa-se este meio. Era o plano que devia ter sido feito em setembro e já contemplando o cenário de ajuda internacional. Isso tem de acontecer antes do colapso, porque se acontece depois do colapso significa que vamos ter pessoas a morrer de forma evitável. Portanto não sei que limite tínhamos, o ponto em que se dizia que não dava mais.