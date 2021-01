Apesar de em países europeus como França, Alemanha e Áustria já se ter proibido a utilização de máscaras comunitárias de tecido em locais públicos, até mesmo certificadas – devido à variante da covid-19 detetada em Inglaterra, que tem maior transmissibilidade –, médicos e pneumologistas defendem que essa não é a melhor solução para ser adotada em Portugal, tendo em conta que existem “vários problemas” no que respeita à utilização restrita de máscaras cirúrgicas e FFP2 (ou bico-de-pato).

Ao i, o pneumologista Filipe Froes, coordenador do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos, sublinhou que estar a proibir o uso de máscaras comunitárias certificadas vai provocar uma nova “rutura de stock” de máscaras cirúrgicas, à semelhança do que aconteceu em março do ano passado, quando a covid-19 chegou a Portugal. Por isso, diz, o mais adequado será “aumentar o nível de eficácia das máscaras comunitárias que têm a devida certificação”.

