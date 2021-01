Recentemente, países europeus como França, Alemanha e Áustria tornaram obrigatório o uso de máscaras FFP1 e FFP2 nos locais públicos devido ao surgimento das novas estirpes do SARS-CoV-2. Com esta determinação fica proibido o uso das máscaras sociais ou comunitárias, que surgiram numa altura em que as máscaras cirúrgicas escasseavam no mercado. Se Portugal vai ou não seguir essa regra, ainda não se sabe. Mas a possibilidade não é vista com agrado pela indústria têxtil.

Ao i, César Araújo, presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção (Anivec), diz que a associação encara a decisão destes países “com muita apreensão”, uma vez que denuncia uma “dessintonia que a Europa mostra perante os vários membros europeus”.

Na opinião do responsável, o que está a acontecer neste momento é que “as pessoas estão num estado emocional muito frágil e qualquer notícia como esta gera desconfiança”. E lembra a norma europeia “tardia mas conseguida” de regular os mercados para as máscaras sociais. “Essa norma nunca poderia ser sobreposta por uma decisão de um país ou dois ou três isolados. Então na Alemanha dizem uma coisa e Portugal diz outra? Isso descredibiliza as instâncias europeias”, aponta.