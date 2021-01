O Governo britânico tornou os europeus alvo do seu esquema de oferecer incentivos financeiros a imigrantes para retornarem voluntariamente aos países de origem, avançou esta terça-feira o Guardian. As autoridades britânicas disponibilizam-se para pagar os voos de regresso e até duas mil libras (o equivalente a 2,26 mil euros) em ajudas de realojamento, a uns cinco meses do prazo-limite para que europeus possam pedir estatuto de residência permanente.

No entanto, este projeto do Executivo de Boris Johnson não está a ser bem visto pela comunidade imigrante. “Tenho de confessar que me senti chocada. Vivendo em Londres e estudando numa universidade britânica, vejo que uma das mais-valias de aqui estar é a diversidade e a possibilidade de interagir com tantas pessoas diferentes”, começou por explicar Marta Reis Matias, mestranda em Publicidade Estratégica e Comunicação de Marketing na Universidade de Greenwich, em Londres.

“Esta nova medida faz parecer que estão a expulsar-nos, mas de forma leve, ainda que não nos queiram mesmo cá. Sentimos que não somos bem-vindos e que somos excluídos por parte do Governo, mas a verdade é que a maior parte das pessoas com quem interajo (se não todas) se opõem a estas medidas e votaram contra o Brexit”, explicou a jovem.

O pensamento de Marta alinha-se com a ideia de que os incentivos aumentam a suspeita de que o Governo de Boris Johnson não está a fazer todos os possíveis para ajudar os cidadãos europeus a tratar dos trâmites necessários para pedir residência permanente – antes pelo contrário.

