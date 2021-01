Dá vontade de dizer que já não se fazem dérbis como antigamente. Reparem, por exemplo, nesta sequência de resultados ao longo de três anos, até porque irei falar em pormenor de dois deles: 20-1- -1946, Sporting, 4 - Benfica, 3; 28-4-1946, Benfica, 7 - Sporting, 2; 16-2-1947, Sporting, 6 - Benfica, 1; 25-4-1948, Benfica, 1 - Sporting, 4; 14-11-1948, Sporting, 5 - Benfica, 1; 21-2-1949, Benfica, 3 - Sporting, 3. Convenhamos: quem é que não queria ir à bola para ver jogos destes, carregados de golos como uma videira carregada de uvas em setembro?

Há muito aqui por onde escolher: duas goleadas tiveram números excecionais. Foram jogadas em campeonatos distintos, a primeira no de 1945-46 e a segunda no de 1946-47, mas num espaço de menos de um ano, assim quase como golpe e resposta, KO primeiro a favor do Benfica, KO seguinte a favor do Sporting.

No dia 28 de abril de 1946, no Campo Grande, a enchente era considerável. “Bastante cedo ainda, e apesar do aspeto ameaçador do tempo, as bancadas e o peão do campo dos encarnados registavam já número muito regular de entusiastas – e muitos com as merendas da ocasião”, registava um jornal da época. Ninguém queria tirar os olhos do retângulo para ir em busca de alguma sandes de sardinha. Nada como trazer a marmita de casa, pois então.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.