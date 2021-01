O preço do Natal e de outras brincadeiras

O que dizer agora que somos, proporcionalmente, o país do mundo com mais casos e mais mortes por covid-19? No mínimo, que não somos assim tão bons como julgávamos.

Aqui estamos nós mais uma vez condenados a este triste fado de ficarmos confinados. O problema é que, como os números da tragédia mostram dia após dia, o mal está feito. E, correndo atrás do prejuízo, podemos apenas tentar limitar os danos. Há uns meses, quando em Itália e Espanha morriam mil pessoas ao dia, misturada com a pena que esses povos nos mereciam, mal conseguíamos disfarçar uma ponta de orgulho pelo bom comportamento dos portugueses e pela eficácia dos nossos governantes. O que dizer agora que somos, proporcionalmente, o país do mundo com mais casos e mais mortes por covid-19? No mínimo, que não somos assim tão bons como julgávamos. Não me parece que seja muito produtivo nesta altura procurar culpados, mas valeria a pena tentar identificar as causas destes valores aterradores que registamos para evitar repetir os mesmos erros. Importaria, por exemplo, saber quantos novos contágios custou a decisão (por populismo?) de autorizar a reunião das famílias no Natal.