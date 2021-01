É um daqueles exemplos que definem a Premier League como a liga de futebol mais desafiante do mundo: O primeiro classificado perdeu, em casa, com o último classificado.

Os visitantes ganharam vantagem logo aos 23 minutos, com Kean Bryan a cabecear para dentro da baliza do United, batendo De Gea e fazendo o zero a um.

O Manchester United marcou aquele que seria o golo do empate aos 31 minutos, não fosse o lance anulado por haver falta de Maguire sobre Ramsdale.

O United dominou o resto da partida, mas teve dificuldade em finalizar, e não seria até aos 64 minutos que atingiriam novamente a vantagem, com Harry Maguire a cabecear na sequência de um pontapé de canto batido por Alex Telles.

A igualdade em Old Trafford, no entanto, não durou muito, com o Sheffield a voltar a pôr-se na vantagem da partida aos 74 minutos. Oliver Burke fez o dois a um para os visitantes, a 15 minutos do fim.

O resultado final veria mesmo o Sheffield United vencer na viagem a Old Trafford, e levar para casa os três pontos, para juntar aos outros cinco que já tinham arrecadado na Premier League.

O Manchester United, por sua vez, desce para o segundo lugar, dando a liderança da liga aos Manchester City, que fica assim com um ponto mais do que os conterrâneos.