O Edifício Simulador I do Taguspark, que vai acolher a tecnológica PHC Software, está construído. "A multinacional portuguesa ambiciona fazer deste edifício a melhor experiência para trabalhar em Portugal, que resulta de um investimento do Taguspark na ordem dos 12 milhões. Para o arranque das operações, o edifício vai ser 'entregue' muito em breve à PHC", diz em comunicado.

No entender de Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, "a conclusão desta obra é um passo decisivo para a concretização do projeto inovador que vai permitir à PHC Software cumprir com os seus objetivos de felicidade no local de trabalho e de best experience at work. É uma grande satisfação poder acolher uma empresa como a PHC, que reconheceu no Taguspark o ecossistema e a localização ideal para continuar a sua senda de inovação e desenvolvimento nacional e internacional. Estamos certos de que a PHC encontrará neste edifício condições excepcionais para proporcionar aos seus colaboradores, clientes e parceiros uma experiência única em local de trabalho”.

Já para o CEO da PHC, a ideia é que "seja uma referência para trabalhar em Portugal e na Europa". E, no entender de Ricardo Pereira, "este edifício permitirá construir a experiência que idealizamos, dando-nos todas as condições para que seja um gosto ainda maior trabalhar na PHC. O espaço que vamos criar no edifício será um ecossistema de cultura e criatividade empresarial, que acrescentará valor aos nossos colaboradores, mas também aos nossos parceiros, clientes e à comunidade local. É um sinal de crescimento da nossa empresa, mas também das condições que o Taguspark e Oeiras oferecem"

Com uma área de cerca de quatro mil metros quadrados e capacidade para 250 pessoas, a empresa pretende “redefinir o modelo de local de trabalho”, através de um novo conceito de escritórios que venham a ser uma referência europeia ao nível das melhores práticas do bem-estar e da colaboração profissional, num ambiente descontraído mas com alto nível de profissionalismo.

"O 'Edifício Simulador I – Edifício PHC' segue as melhores práticas de inovação e de gestão de pessoas e estará ao nível dos melhores da Europa E permite ainda consolidar uma nova fase de desenvolvimento do Taguspark, no que diz respeito a novas construções, contribuindo assim para a evolução e modernização da arquitetura do Parque de Ciência e Tecnologia situado no Concelho de Oeiras". acrescenta.

Recorde-se que a PHC Software é uma multinacional portuguesa de software de gestão, com escritórios em Oeiras, Porto, Madrid, Maputo, Luanda e Lima, e que conta com mais 33 mil clientes espalhados por mais de 25 países. A empresa tem sido reconhecida pelas suas boas práticas de gestão e aposta na felicidade no local de trabalho, que já lhe valeram diversos prémios nestas áreas. Depois de inaugurar os novos escritórios na cidade do Porto em 2020, a inauguração da nova sede da PHC Software em Oeiras está cada vez mais próxima e encontra-se prevista para o primeiro semestre deste ano.