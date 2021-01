Uma falha no sistema de refrigeração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CTHS), em Penafiel, fez com que centenas de doses da vacina contra a covid-19, que iam ser administradas aos profissionais de saúde daquele hospital, ficassem inutilizáveis, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a publicação, o Conselho de Administração do CTHS afirmou que "tudo indica que [a falha] estará associada a uma utilização inadequada do sistema de refrigeração da farmácia do hospital". No total, ficaram danificados 113 frascos, que dariam para 600 doses. As vacinas de reposição "devem chegar já amanhã, quinta-feira, procedendo-se à vacinação de imediato dos profissionais entre amanhã e sábado".

Em comunicado, a administração afirmou que "ordenou de imediato a abertura de um processo de inquérito, para apuramento detalhado do sucedido e das respetivas responsabilidades, estando em avaliação a apresentação de participação por eventual processo-crime".