A China está a experimentar um novo método de testes para a deteção da covid-19 através de amostras anais para testar pessoas que possam ser consideradas de alto risco, por morarem em zonas onde foram previamente detetados casos de infeção.

Segundo especialistas, esta testagem aumentará a taxa de deteção do vírus, uma vez que o coronavírus permanece mais tempo no ânus.

"O coronavírus sobrevive mais tempo no ânus ou em excrementos do que em amostras retiradas da parte superior do corpo", disse o diretor do Beijing Hospital, Li Tongzeng, ao Global Times, reforçando que esta nova modalidade é mais precisa que os testes efetuados com coletas nasais ou amostras de sangue.

Para realizar este método, por enquanto apenas utilizado na China, é inserido um "cotonete anal" com dois a três centímetros, embebida em solução salina, no ânus, sendo depois testada a amostra.