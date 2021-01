O Governo britânico não tenciona reabrir as escolas em Inglaterra antes de 08 de março, dependendo de como correr o plano de vacinação contra a covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro, Boris Johnson.

"Se atingirmos o nosso objetivo de vacinar todos nos quatro grupos de pessoas mais vulneráveis com a primeira dose até 15 de fevereiro, e todos os dias vemos progresso nesse objetivo, esses grupos terão desenvolvido imunidade três semanas mais tarde, ou seja até 08 de março", explicou aos deputados.

Johnson disse compreender "a frustração de alunos e professores que não querem outra coisa senão voltar às aulas, e de pais e cuidadores que têm de conciliar os seus trabalhos com as aulas em causa" e outras tarefas caseiras.

Porém, alegou que nesta altura não há "dados suficientes para saber o efeito total das vacinas em impedir a transmissão nem a dimensão e velocidade em que as vacinas reduzem as hospitalizações e mortes, nem a rapidez com que a combinação das vacinas e confinamento e vacinas".

A decisão final só será conhecida no final de fevereiro, quando prometeu revelar a estratégia para levantar o confinamento em vigor desde o início de janeiro e reabrir a sociedade e a economia, mas disse que o alívio das restrições será gradual.