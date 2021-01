O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou hoje uma moratória sobre a perfuração de petróleo em terras e águas federais, bem como uma cimeira internacional sobre o clima, em abril.

Biden deve assinar ainda hoje uma ordem executiva com várias medidas na área ambiental, incluindo a organização pelos Estados Unidos de uma cimeira sobre o clima, no dia 22 de abril, o Dia da Terra, que coincide com o quinto aniversário da assinatura do Acordo de Paris, ao qual os EUA regressaram poucas horas após a posse do novo Presidente.

A medida da moratória na outorga de novas concessões para perfuração de petróleo e gás em terras e águas de propriedade do Estado, que o Presidente assinará hoje, não afetará nenhuma concessão já autorizada, mas permitirá que Biden cumpra uma das suas promessas de campanha.

Os Estados Unidos também se comprometem a preservar a integridade de 30% das terras e águas federais até 2030, a fim de conter a perda de biodiversidade.

Biden também anunciou que as matérias ambientais serão parte essencial da diplomacia e das políticas de segurança dos Estados Unidos e que reconstituirá um conselho científico de especialistas.