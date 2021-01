O Reino Unido contabilizou esta quarta-feira 1.725 mortes por covid-19: o segundo pior dia desde o início da pandemia, ficando apenas atrás das 1.820 mortes registadas a 27 de janeiro.

Segundo o Ministério da Saúde britânico, foram ainda contabilizados 25.308 novos casos, mais 5.219 do que na véspera. Nas últimas 24 horas, 3.082 pessoas deram entrada nos hospitais britânicos. Até à data de ontem, 7.164.387 pessoas foram vacinadas contra a covid-19, 474.156 das quais já receberam a segunda dose.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido contabiliza um total de 3.715.054 casos de infeção e 101.887 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79



On Tuesday 27 January 2021, 25,308 new cases and 1,725 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 7,164,387 people have now received the first dose of a #vaccine. pic.twitter.com/dp4ARxmoAl