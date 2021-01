Os Estados Unidos da América (EUA) registaram esta quarta-feira 4.206 mortes associadas ao novo coronavírus, mais 2.473 do que ontem. Desde a passada quinta-feira, dia 21 de janeiro, que não morriam tantas pessoas em apenas um dia, sendo que o número máximo de vítimas mortais foi alcançado no dia 12, com 4.483.

De acordo com o mais recente balanço independente da Universidade Johns Hopkins, foram ainda registados 175.602 novos casos.

Os EUA são o país do mundo mais afetado pela pandemia, com um total acumulado de 25.433.812 casos e 425.036 óbitos.