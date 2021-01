E o burro pensativo pasta

Já o Alencar, do divino Eça, gostava de dar um toque de realismo aos seus poemas nem sempre bem desarrincados.

Há poesia em toda a parte, aprendi desde criança. Nasce de qualquer movimento distraído como este, súbito, da mosca que bate na vidraça que dá para a varanda, tentando entrar. Já o Alencar, do divino Eça, gostava de dar um toque de realismo aos seus poemas nem sempre bem desarrincados. Eu, que leio Os Maias uma vez por ano, para lavar o cérebro com sabão azul, recordo o poeta queiroziano, na Rua de São Francisco, que era mais silenciosa, dando um passo lento, depois outro, murmurando a sua écloga de Sintra ao pôr-do-sol, a inglesa de cabelos soltos, toda vestida de branco, montada no seu burrinho, pela vereda que domina o vale.

