Este último fim de semana, além das eleições presidenciais, ofereceu-nos um Manchester United-Liverpool para a Taça de Inglaterra, aquele que é certamente o clássico que envolve maior ferocidade nos campos ingleses. Os jogos entre ambos os rivais já começam a perder-se na noite dos tempos, mas há um em particular que os adeptos preferem esquecer. Ou fazer de conta que nunca existiu: o de Sexta-Feira Santa de 1915, dia 2 de abril.

Maus tempos vivia, nessa altura, o United, lutando desesperadamente para fugir à queda na ii Divisão. Por seu lado, o Liverpool não jogava para nada. Isto é, instalado a meio da tabela, não tinha ambições. Ao mesmo tempo, uma sombra terrível pairava sobre toda a Europa, a da devastadora Grande Guerra, sendo certo para todos que a Liga Inglesa seria suspensa no final dessa época de 1915.

Dentro de campo, o United venceu por 2-0, com dois golos de George Anderson, e os seus jogadores não contiveram a alegria. Mas a forma displicente como os jogadores do Liverpool tinham encarado a partida, pouco ou nada fazendo para discutir o resultado, desperdiçando um penálti de forma ridícula e com uma cena grotesca, chocante para os 18 mil espetadores que assistiam ao encontro – Fred Pagnam chutou uma bola contra a barra da baliza do United e foi de imediato repreendido pelos companheiros –, fizeram com que o árbitro referisse todos esses pormenores no relatório, o que levou a um inquérito por parte da Football Association (FA).

