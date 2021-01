Com o confinamento a apertar cada vez mais, têm-se tornado públicos vários casos de pessoas infetadas com covid-19 presentes em grandes superfícies, nos transportes públicos e até nas filas para votar. Os relatos mais recentes dão conta da presença de infetados em supermercados. O compositor e produtor Diogo Clemente é um desses exemplos: utilizou as redes sociais esta segunda-feira para denunciar uma situação vivida em Alcochete, onde reside. Em causa está o incumprimento do isolamento profilático por parte de um grupo de pessoas infetadas com covid-19.

“Alcochete, dias de hoje, tempo de covid-19. Uma médica está dentro de um supermercado, uma grande superfície, e diz: ‘Olhe, eu estou aqui dentro destes corredores e vi passar uma pessoa que eu sei que tem covid-19. É meu paciente’”, começou por contar, numa série de vídeos partilhados no Instagram. “A senhora da caixa dirige-se ao microfone e diz: ‘A pessoa que está identificada com covid que se dirija em segurança à caixa’. Apareceram nove. Isto não é uma anedota”, denunciou.

“Não é o Governo que tem culpa, não é o Serviço Nacional de Saúde que tem culpa, não é ninguém que tem culpa. Este é um problema grave e este é que é o maior problema: a consciência. Apareceram nove pessoas que estavam dentro de uma grande superfície”, lamentou o ex-companheiro da cantora Carolina Deslandes.

Contactado pelo i, o músico explicou que soube desta situação através de “uma pessoa que era amiga da médica que lá estava”, apesar de saber que já existem relatos de quem desminta o episódio. No entanto, Diogo Clemente acredita que “não há fumo sem fogo” e esta é “uma atenção que nunca é prejudicial”, estando a servir “como um alerta”.

No entanto, Diogo Clemente não foi o único a relatar estes episódios. Outros iguais ou semelhantes têm vindo a ganhar lugar nas bocas dos portugueses, levando a desconfiar que poderá ser um “diz-que-disse”. Nuno Correia contou ao i que viu uma publicação no Facebook que expunha exatamente a mesma situação.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.