As esquadras da Polícia de Segurança Pública (PSP) têm sido cada vez mais fustigadas pela pandemia de covid-19. De norte a sul do país, existem cerca de 700 agentes da PSP infetados, de acordo com os dados revelados pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP). Entre infetados e em isolamento, são aproximadamente 300 aqueles que se encontram nessa situação só no Comando Metropolitano de Lisboa, apurou o i. E a questão principal que tem pairado na cabeça destes profissionais continua sem a resposta adequada, dizem. “Como vão querer pessoal para fiscalizar o confinamento se o número de infetados está a subir em flecha e nada muda?”, questionam. Ao i, o presidente da Organização Sindical dos Polícias (OSP/PSP), Pedro Carmo, sublinhou que os casos de infeção por covid-19 têm aumentado significativamente nas esquadras da PSP e que “há departamentos em que metade do efetivo não está ao serviço”. E pede ao Governo que tenha em atenção esta situação.

“Foi pedido para serem reforçadas as medidas de fiscalização, o que é mais do que normal atendendo à situação em que nos encontramos, mas nestas circunstâncias não vai haver fiscalização com coerência se houver um elevado número de infetados”, começou por dizer, lembrando que o despacho enviado pelo Governo para combater a covid-19 não ajuda, de todo, a travar os contágios.

