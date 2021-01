Tenham vergonha

Começa a ser muito estranho que as pessoas não percebam o sucesso eleitoral de André Ventura – e não tem nada a ver com o conteúdo da sua mensagem. É claro que o deputado do Chega é um franco-atirador e dispara para o coração do povo. Ontem ficou com mais um cartucho em carteira e é pena que não se perceba isso. Durante semanas, e mal, os políticos alinharam na hipocrisia de não serem incluídos no grupo prioritário de vacinação. E quando falamos de políticos falamos de governantes: ministros, secretários de Estado e Presidente. O resto, como o comum dos mortais, só tem de esperar pela sua vez. Mas, à boa maneira maçónica e portuguesa, aproveitando o facto de vários ministros e assessores estarem contaminados, logo apareceram os defensores de que todos os políticos e afins – deputados, assessores, funcionários da Assembleia da República, autarcas e, calculo, familiares – deviam ser vacinados.

A vergonha não faz parte do léxico de alguns políticos e não se percebe por que razão Ferro Rodrigues, o sorumbático presidente da Assembleia da República, não repudiou publicamente esta intenção, permitindo que muitos deputados se tivessem chegado à frente dizendo que não querem ultrapassar doentes de risco.

