Muitos ataques e falta de eficácia por parte do Sporting, poucas oportunidades, mas perigosas da equipa do Boavista. Este é o registo do último jogo da 15º jornada do campeonato português.

De regresso ao onze inicial do treinador Ruben Amorim, neste jogo contra o Boavista, aos 21 minutos, Nuno Santos aproveitou o momento e marcou o primeiro golo da partida, graças ao pé direto do axadrezado Ricardo Mangas que permite a validação do golo.

A dez minutos de finalizar a primeira parte, Elis vê o golo do Boavista anulado por estar em fora de jogo, o lance mais perigoso da equipa treinada por Jesualdo Ferreira.

A segunda parte registou várias oportunidades para o clube lisboeta alcançar o segundo golo, mas foi apenas aos 77 minutos, que Pedro Porro, num remate fora da área, selou o marcador da partida.

Ruben Amorim arriscou colocar João Palhinha na partida, e aos cinco minutos depois de pisar o relvado, o jogador leonino recebe cartão amarelo, o que o impossibilita de comparecer no dérbi da próxima jornada contra o Sport Lisboa e Benfica.

Sporting continua vitorioso nesta época 2020/2021 com 4 pontos de vantagem sobre o FC Porto e 6 do Benfica. Até ao momento, os leões não sofreram nenhuma derrota, apenas quatro empates contra o Rio Ave, Famalicão, Porto e Vitória de Guimarães.