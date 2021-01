Os Países Baixos temem sofrer a quarta noite consecutiva de motins, no rescaldo do anúncio do confinamento pelo Governo holandês de Mark Rutte, este sábado. Mais de 180 pessoas acabaram detidas em dez cidades, só na noite de segunda-feira.

Em Amesterdão, as autoridades chegaram ao ponto de apelar aos pais que mantivessem os seus filhos dentro de casa. Grupos de gente encapuzada, sobretudo jovens, segundo as autoridades, partiram vidros, vandalizaram veículos e confrontaram-se com a polícia de choque, em particular no sul da cidade.

Em Haia foram ateados fogos nos arredores do Tribunal Penal Internacional, em Roterdão saquearam-se lojas e em Tilburg saíram às ruas os fãs do clube Willem II, com o propósito expresso de patrulhar a cidade contra os amotinados. Várias cidades impuseram o estado de emergência, com bloqueios nas estradas.

“Eu vi janelas partidas e fogo-de-artifício a rebentar”, descreveu uma moradora de Den Bosch, assustada com os distúrbios na sua cidade e citada pela BBC. “Completamente louco, parecia um cenário de guerra”.