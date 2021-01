Noticiava a imprensa britânica que Thomas Tuchel era o principal candidato ao lugar deixado por Frank Lampard, e na terça-feira, chegou a confirmação.

O técnico alemão (o primeiro dessa nacionalidade a chegar a técnico do Chelsea, refira-se) foi recentemente despedido do PSG, e passará agora ao comando dos blues, que estão neste momento no 9.º lugar da Premier League.

Tuchel conta na sua carreira com sete temporadas na Bundesliga, frente ao Mainz 05, com quem venceu a Liga Europa, bem como uma jornada com o Borussia Dortmund, tendo vencido a Taça da Alemanha.

Em comunicado, o técnico agradeceu a escolha e pela "confiança em mim e na minha equipa". "Todos nós temos o maior respeito pelo trabalho de Frank Lampard e pelo legado que ele criou no Chelsea. Ao mesmo tempo, mal posso esperar para conhecer a minha nova equipa e competir na liga mais emocionante do futebol. Estou grato por agora fazer parte da família Chelsea - é incrível!", acrescentou ainda.