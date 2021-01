O chefe de gabinete do primeiro-ministro testou positivo à covid-19. Vítor Escária, de 48 anos, terá sido testado no âmbito de uma deslocação ao estrangeiro, avança o Correio da Manhã, que cita fonte oficial de São Bento.

Já António Costa não terá de cumprir isolamento, pois "não foi considerado contacto de risco pelas autoridades de saúde".

"Na sequência do resultado positivo, foram seguidos os procedimentos determinados pelas autoridades de saúde", adiantou o gabinete de António Costa ao mesmo jornal.

Vítor Escária, que não apresenta sintomas, preparava-se para viajar até Bruxelas, para a apresentação no Parlamento Europeu das linhas que pautam a presidência portuguesa da União Europeia, mas conhecido o resultado do teste já não embarcou com a comitiva.