Nos prémios relativos ao ano de 2020 do portal Futsal Planet, dois portugueses foram galardoados. Jorge Braz, selecionador nacional da seleção A masculina de futsal, venceu pelo terceiro ano consecutivo o prémio de melhor treinador do ano.

Já Ana Catarina, do SL Benfica, repetiu a distinção de 2018 e foi premiada como a melhor guarda-redes do ano.

Nas listas do Futsal Plantel figura ainda a seleção nacional como a quarta melhor do mundo em 2020, bem como a equipa feminina do SL Benfica, em segundo lugar.

Uma surpresa nestas listas é a falta de Ricardinho, que pela primeira vez em vários anos não esteve entre os atletas nomeados.