O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, está em isolamento profilático, após ter tido contacto com uma pessoa infetada com covid-19.

Trata-se de um funcionário da autarquia, segundo o Jornal de Notícias, que testou positivo para a doença.

A TSF avança que Rui Moreira terá testado negativo, mas que mantém-se em isolamento e que está a trabalhar a partir de casa.