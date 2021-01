Na internet é possível encontrar-se várias vacinas falsas contra a covid-19, com nomes de várias farmacêuticas. Os preços variam entre os cerca de 100 e os 823 euros

Os especialistas manifestam preocupação com o fenómeno e alertam que estes produtos podem conter material tóxico muito nocivo para a saúde.

"Creio que muitas dessas vacinas não existem em absoluto: É uma fraude em sentido estrito. Se compras, não recebes nada. É uma forma muito fácil de tentar ganhar dinheiro", explicou à EFE o maior perito das Nações Unidas em cibercriminalidade, Neil Walsh.

"E no caso de se receber algo, pode estar-se seguro de que não será a vacina real. No melhor dos casos será um placebo e no pior pode ter elementos químicos prejudiciais", sublinhou.

O perito lembrou ainda que mesmo que se trate de uma vacina autêntica, no caso de ter sido roubada, esta não terá provavelmente sido mantida nas condições sanitárias adequadas para a sua utilização, como por exemplo a cadeia de frio.

Para Neil Walsh, muitas destas fraudes - com produtos inexistentes ou falsos - não pretendem só conseguir lucros, mas sim ganhar acesso aos dados pessoais dos compradores.

"Um dos produtos mais fáceis de vender no mundo cibercriminal são os dados pessoais. Se alguém tem o teu correio eletrónico, nome, data de nascimento, morada e número de telefone, todos esses dados juntos são muito úteis para delinquentes que procuram assumir a tua identidade", alertou.