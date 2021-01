As empresas que submeteram pedidos de acesso ao layoff simplificado até ao dia 21 de janeiro deverão receber a transferência do dinheiro ainda este mês, uma vez que a Segurança Social procederá ao pagamento no dia 28 de janeiro. A informação foi avançada pelo Instituto da Segurança Social (ISS).

"A Segurança Social procedeu a um pagamento extraordinário do apoio previsto no regime do layoff simplificado, para as empresas que apresentaram o pedido em janeiro. Todos os pedidos que deram entrada até ao dia 21 de janeiro e foram considerados válidos serão pagos já no próximo dia 28 de janeiro, de forma a transferir liquidez imediata para as empresas cuja atividade foi encerrada ou suspensa ao abrigo do atual estado de emergência", disse em comunicado.

De acordo com o mesmo, deverão ser abrangidas mais de 22 mil empresas e 86 mil trabalhadores.

Em 2021, e ao abrigo do lay-off, a Segurança Social assegura o pagamento de um apoio adicional para garantir que os trabalhadores abrangidos por este regime recebem 100% da sua remuneração - até ao limite de 3 salários mínimos nacionais (SMN). "Esse apoio adicional será pago em fevereiro, com efeitos a janeiro", lembra ainda o ISS.