O mundo ultrapassou, esta madrugada, a marca dos 100 milhões de casos de covid-19, de acordo com dados do site worldometers, que recolhe informação estatística sobre a pandemia. A barreira foi ultrapassada depois de terem sido fornecidos dados de países como a Índia, México, Estados Unidos da América (EUA) e Rússia.

Segundo a mesma fonte, o "top 3" de casos em todo o mundo é composto pelos EUA, com 25.861.597 casos, pela Índia, com 10.677.710, e pelo Brasil, com 8.872.964. No que diz respeito às mortes, o cenário é semelhante: EUA, com 431.392, Brasil, com 217.712 e Índia, com 153.624.

Portugal surge em 26.º lugar em número de casos e em 31.º na lista de óbitos.

No total, às 12h desta terça-feira, 100.359.319 pessoas foram diagnosticadas com covid-19, das quais 2.151.697 morreram. Há ainda 72.412.200 casos de recuperação.