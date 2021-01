Foi assinado um documento por 21 presidentes de câmara do PS, PSD e independentes contra a aprovação da lei da eutanásia no Parlamento, que deverá decorrer na próxima sexta-feira.

Entre os autarcas estão Rui Moreira (Porto), Carlos Carreiras (Cascais), Almeida Henriques (Viseu), Humberto Brito (Paços de Ferreira) e Ricardo Rio (Braga), que pedem que se reconsidere sobre “tão fraturante matéria”.

A iniciativa surgiu através do movimento da iniciativa popular de referendo, chumbado no parlamento em outubro do ano passado.