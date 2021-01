Na véspera da comemoração dos 200 anos do nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart, o Conservatório Nacional organizava um programa de estadão. E sobretudo uma série de palestras a cargo das maiores sumidades do país sobre o compositor precoce que, aos seis anos, já fizera a sua primeira digressão exibindo a forma extraordinária como dominava as teclas do cravo.

Maria Helena Teixeira Mendes, Maria Augusta Alves Barbosa, Maria Gabriela Dias Gomes, Maria Amélia Mota Capitão, Ana de Brito Aranha, Armando Santiago, Flaviano Rodrigues: os nomes nunca mais acabavam, tal como as composições de Mozart, que viveu apenas 35 anos e, ainda assim, deixou uma obra vasta e incontornável.

Inconformado, visionário, revolucionário, Wolfgang atirou pedras contra o estado pantanoso em que a música se encontrava ao tempo em que nasceu. Do artista livre, cabia aos lentes do Conservatório traçarem aos seus alunos ávidos não apenas a história de vida mas, igualmente, a história de uma música singular e diferenciada, perseguida pelos espíritos mesquinhos da corte de Viena. O duplo centenário de Mozart servia não só para recordá-lo mas, sobretudo, para impedir que alguma vez caísse no esquecimento. Ele, que morreu pobre e cujo cadáver foi atirado para uma vala comum como o mais banal dos mendigos.

