Com as aulas suspensas e as escolas fechadas durante 15 dias, até 8 de fevereiro – na sequência das medidas impostas para conter a propagação da pandemia de covid-19 –, o que vai acontecer depois desta pausa letiva tem estado a pairar na cabeça de professores, pais e alunos. Para já, ainda nada está definido pelo Governo, sabe o i. No entanto, o Ministério da Educação enviou, na quinta-feira, um email às escolas com o objetivo de colocar todos os cenários em cima da mesa para depois da interrupção das aulas, nomeadamente o ensino à distância, alertando os estabelecimentos de que não é uma possibilidade de todo descartada – já foi adotada no ano passado.

O objetivo do Governo é claro: “evitar a todo o custo o ensino não presencial”, segundo sublinhou ao i o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima. Mas poderá ter de ser opção para evitar que as aulas continuem suspensas. Existem, porém, “injustiças” para os alunos que vão muito além de ter ou não ter computador – já foram entregues 100 mil às escolas, mas ainda são esperados mais 335 mil.

“Além do ensino à distância exigir o computador – apesar de no ensino secundário já terem entregue o que tinham de entregar e já não haver problema, bem como em algumas escolas do 3.o ciclo –, eles percebem que é um ensino que faz emergir as desigualdades. Os nossos alunos, em muitas casas, até podendo ter um computador topo-de-gama, não têm um sítio para o colocar ou uma mesa de trabalho. Muitos deles não têm um ambiente sadio de trabalho em casa para estudarem. Muitos deles nem sabem se à hora de almoço lhes vai ser servida uma refeição quente, que é servida na escola. Para mim, este é o verdadeiro drama do ensino à distância”, relatou, admitindo que se está erradamente a colocar o foco no facto de não haver computadores suficientes para os alunos neste regime.

